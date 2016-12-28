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金管會重罰 遠東銀再度澄清與樂陞案無關

2016-12-28  18:51

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東商銀昨日遭金管會以「樂陞案」可轉債業務違規重罰1000萬元，但遠銀不服，繼昨晚重訊澄清後，今日傍晚二度發新聞稿表示該裁罰與樂陞案無關。

遠銀強調，該案遭罰，是金管會檢查局在104年12月及105年3月進行的專案檢查及一般性業務檢查，均是樂陞案發生前的例行檢查，與樂陞案無關。

遠銀強調，當時被查到的業務缺失，後來均已改善，並未在該行執行「樂陞」可轉債資產交換業務時發生，強調裁罰與樂陞案無關聯。

以下為遠銀的說明：

有關金管會於105年12月27日就本行辦理新臺幣可轉債資產交換業務缺失裁罰一案，謹說明如次：

一、金管會所為之上開裁罰，係依據該會檢查局對本行於104年12月間執行之「辦理衍生性商品金融交易專案檢查」、及於105年3月間執行之「一般性業務查核」；是項檢查均在樂陞案發生前，且屬例行性之業務查核，與樂陞案並無關聯。

二、金管會之處分雖指出本行辦理可轉債資產交換業務之缺失事項並據以裁罰，惟均屬本行「先前」辦理是項業務之缺失，本行於主管機關查核後已著即改善，相同之缺失嗣後並未於本行執行「樂陞」可轉債資產交換業務時發生，是主管機關之裁罰與樂陞案亦無關聯。

三、至盼外界及媒體明鑒並體察及此，以保障本行全體員工及股東權益。

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  • 金管會以涉樂陞案重罰，遠東商銀新聞稿說明。（記者李靚慧攝）

    金管會以涉樂陞案重罰，遠東商銀新聞稿說明。（記者李靚慧攝）

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相關關鍵字： 可轉債 樂陞案 遠東銀行 金管會 金管會銀行局
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