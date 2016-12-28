年關資金周轉 個人信貸夯
2016-12-28 18:06
〔記者王孟倫／台北報導〕年關將近，歲末消費旺季帶動國人資金需求，各家銀行推出個人信用貸款優惠，提供年關資金周轉；金融商品比較網Money101表示，信貸是根據還款能力，每位借款人利率都不同，消費者應多方比較，讓借款成本降低。
根據聯徵中心統計，每年的年中與年末，新增信貸總額都較整年突出，主要是民眾借貸用來添購家具、年節紅包、出國旅遊、嫁娶等，自2014年以來，每年最後一個月的「新增」個人信貸金額都超過300億元。
若民眾有資金需求，可以申貸主要管道包括：「個人信貸」、「保單借款」及「證券不限用途款項借貸」；其中，「個人信貸」以個人的信用、無實質的擔保品，因此，雖然利率相較房貸、車貸來得高，但適合短期資金周轉。
國銀主管表示，個人信貸的利率是以「總費用年百分率」（APR）呈現，也就是包含借款利息、還款期數以及所需負擔總費用，所推算出來的利率；這樣讓消費者可以清楚知道，實際要付出多少利息成本。
根據Money101調查，若以借款30萬元，貸款期間五年來試算，例如：渣打銀行「理想貸」至明（2017）年1月底前申辦，提供零帳管費，僅收取票查費100元，APR自2.92%起；匯豐「貸愛零」申辦免收開辦費，APR自2.45%起；星展的「星世貸」推出前兩期利率0.68%或開辦費減免優惠二擇一，APR自2.68%起。
Money101總經理周純如表示，民眾申辦貸款前，首先必須確認自己是否有足夠的還款能力；其次是比較借款成本，即利息支出、開辦費等各項費用以及還款彈性，尤其，信貸乃評估個人還款能力，每個人的貸款利率都不同，在這樣情況下，消費者宜多方比較，並擬好還款計畫，鞏固信用。
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