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連10貶！ 新台幣創近半年新低

2016-12-28  16:22

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間盤整格局，終場貶值2.8分，以32.309元兌1美元作收，匯價連10貶並續創近半年新低，台北外匯經紀公司成交量為8.52億美元。

外匯交易員表示，儘管台股大漲逾1％，加權指數收復9200點關卡，卻未帶給新台幣太大激勵，依舊續往貶值方向前進。

新台幣今以32.284元開出，最高32.266元、最低32.318元，終場收32.309元。

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  • 新台幣今以32.284元開出，最高32.266元、最低32.318元，終場收32.309元。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣今以32.284元開出，最高32.266元、最低32.318元，終場收32.309元。（資料照，記者李靚慧攝）

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