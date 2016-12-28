正隆：元旦調漲工業用紙價格12~15％
2016-12-28 16:07
〔記者李靚慧／台北報導〕不堪原物料等價格上揚，國內市占率第一的工紙大廠正隆公司今（28）日率先宣布漲價，自明年元月起，調漲工紙價格每噸新台幣1,500元，漲幅約為12至15%，以反應原物料、船運、環保及人工費用等增加的現實。
正隆公司今日指出，國內工業用紙售價在2010年達到高點，當時最基本的芯紙，每公噸曾高達16,000元，但之後逐漸降價，現在僅剩12500元至13000元，業界早已苦撐多年。
正隆指出紙價至少已經6年未曾調整，過去主要原物料和相關成本上漲，多為紙廠自行吸收，不過，今年初以來，美國、日本廢紙因供需關係已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約達16至20%；煤炭能源入廠價也由年初的70美元/噸漲升為115美元/噸，長期未調整的工紙售價，已經造成業界經營上的壓力。
正隆指出，鄰近的中國業者，11月份以來已經數次調漲工業用紙售價，截至12月底漲幅已高達33%，美國本土工紙售價每噸也調漲50美元。
為反應日益攀高的原物料價格，以及增加的運費、環保、人工成本，正隆因此今日宣布，自2017年元月1日起調漲工紙價格12至15%，未來也將視原物料的後續發展，進行第二階段的調漲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 安平運河遊船 趕農曆年啟航
- 教育處長林明裕 將接任副縣長
- 亞太電信向台灣大哥大行動借網 再遭NCC開罰240萬
- 約不到砲就讓她死！女大生拒做愛被網友溶屍
- 殘忍！俄男開車碾壓棕熊 還拿金屬棒活活打死
- 身障者圓夢環島 沿途蒐集祝福
- 「控衛哈登」更強！ 助攻3001次登頂
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 生活漆器展 隨身碟變蝴蝶項鍊
- 媒體報導捐愛滋血 專家痛批誤解民眾
- 爭取同工同酬破局 澎湖公車司機今起無限期罷工
- 蔡依林一分手 彭于晏被力拱復合
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 國旅卡鬥智 張景森再槓罵他網友
- 竹市明年總預算 刪減7800萬過關
- 台東縣有基地承租5年一次大換約 年底到期
- 會車沒禮讓 轎車撞上計程車
- Jolin露點照瘋傳 反同人士說...
- 畢書盡跨年不缺席 MR虛擬實境陪看煙火
- 侯友宜心疼江蕙 下令警方封口
- 捷運站內隨機傷人 林姓嫌犯今遭起訴
- 5歲喪父 新住民之子勤學上台大
- 職涯茫茫 8成上班族找算命改運
- 擊敗周俊勳 大二生王元均奪回棋王
- 電視台竟播錯歌 TWICE驚呆20秒
- 傳中國抵制中華台北 柯也搖頭
- 一例一休上路 柯：單單環保局增8000萬元加班費
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
- 放過白海豚！環團籲：離岸風電開發應先遠後近
- 艾薇兒力抗萊姆症2年 2017年回歸歌壇
- 抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
- 攏係為著伊！手足互毆又互刺
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
- 松本潤不婚搞劈腿 瞞著井上真央勾搭AV女優
- 經典賽》對付多明尼加四棒海 太空人終結者加入美國隊
- 澎湖家扶中心增添新據點 白沙西嶼站授旗
- 數千網友不請自來 壽星怒了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：正隆：元旦調漲工業用紙價格12~15％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分