正隆：元旦調漲工業用紙價格12~15％

2016-12-28 16:07

〔記者李靚慧／台北報導〕不堪原物料等價格上揚，國內市占率第一的工紙大廠正隆公司今（28）日率先宣布漲價，自明年元月起，調漲工紙價格每噸新台幣1,500元，漲幅約為12至15%，以反應原物料、船運、環保及人工費用等增加的現實。

正隆公司今日指出，國內工業用紙售價在2010年達到高點，當時最基本的芯紙，每公噸曾高達16,000元，但之後逐漸降價，現在僅剩12500元至13000元，業界早已苦撐多年。

正隆指出紙價至少已經6年未曾調整，過去主要原物料和相關成本上漲，多為紙廠自行吸收，不過，今年初以來，美國、日本廢紙因供需關係已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約達16至20%；煤炭能源入廠價也由年初的70美元/噸漲升為115美元/噸，長期未調整的工紙售價，已經造成業界經營上的壓力。

正隆指出，鄰近的中國業者，11月份以來已經數次調漲工業用紙售價，截至12月底漲幅已高達33%，美國本土工紙售價每噸也調漲50美元。

為反應日益攀高的原物料價格，以及增加的運費、環保、人工成本，正隆因此今日宣布，自2017年元月1日起調漲工紙價格12至15%，未來也將視原物料的後續發展，進行第二階段的調漲。