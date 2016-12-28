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三大法人買超30億 外資買超31億

台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣30.03億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-28  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣30.03億元。

外資今天買超31.52億元，投信買超1.36億元，自營商賣超2.85億元。三大法人合計買超30.03億元。

台股今天漲92.13點，收在9201.40點，成交值新台幣465.78億元。

105年12月28日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 644,453,320 754,045,039 -109,591,719
自營商（避險） 2,526,323,405 2,701,385,040 -175,061,635
投信 737,179,250 600,860,666 136,318,584
外資及陸資 12,216,443,028 9,064,715,870 3,151,727,158
合計 16,124,399,003 13,121,006,615 3,003,392,388

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