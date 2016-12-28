台股收盤大漲92.13點 報9201.40點
2016-12-28 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤大漲92.13點，漲幅1.01％，報9201.40點，成交金額為465.78億元。
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