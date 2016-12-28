葡萄王被控賣過期品 下午2點30分證交所說明

葡萄王桃園公司採綠建築，外觀引人注目。（記者李容萍攝）

2016-12-28 13:03

〔記者李容萍／桃園報導〕股票上市公司葡萄王生技股份有限公司（1707）遭週刊爆料，旗下保健食品疑似竄改標籤重新包裝售出，為「黑心保健食品」，今天股價打入跌停板207.5元，該公司原訂今天下午1點30分在桃園市平鎮公司召開記者會對外說明，近午臨時宣布記者會時間改在下午2點30分，地點也決定改在台北市信義路的證交所3樓發布重大訊息。

葡萄王創設在1969年，以生產提神飲料「康貝特」起家，產品包括食品、保健食品、藥品、生技產品，近年以葡眾為直銷通路廣招會員；如今被爆疑將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架，疑被改標的產品包括熱銷近20年的靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項產品，台北地檢署在收到相關檢舉文件後已分案調查。