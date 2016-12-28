神秘買盤進場 興航盤中跌停攻漲停

2016-12-28 12:55

〔記者王憶紅／台北報導〕興航（6702）今日盤中12點，忽然爆量打開跌停，成交張數達4013張，到12點46分，則強攻上漲停0.66元。市場人士認為，興航將在明年2月2日下市，此時進場買進，不排除是之前放空者回補。

興航宣布公司解散以來，已經吃下23根跌停，今日盤中打開，引發關注。事實上，興航宣布解散後，多次出現盤後鉅額交易，市場人士則解讀為，很可能是特定買盤為個別大股東解套。另外，也不排除是買賣雙方有約定，例如當初現金增資、發行公司債時，買賣方可能有約定，基於某些原因，賣方必須接回等，畢竟，興航最快明年2月2日就會下市，此時沒有買家會買壁紙回家。