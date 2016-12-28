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區間盤整 新台幣午盤小貶暫收32.289元

2016-12-28  12:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤未受到台股上漲激勵，而是呈現區間盤整格局，中午暫以32.289元兌1美元作收，小貶0.8分，台北外匯經紀公司成交量為4.83億美元。

外匯交易員表示，目前仍適逢歐、美耶誕至跨年的假期，影響新台幣升貶的主要因素，依舊為國內的實質性拋補。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在32.26元至32.32元，預料短線可能會先在32.3元附近整理。

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  • 新台幣午盤暫以32.289元兌1美元作收，小貶0.8分。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣午盤暫以32.289元兌1美元作收，小貶0.8分。（資料照，記者李靚慧攝）

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