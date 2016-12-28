怠速式復甦！元大寶華估：明年經濟成長1.8％

2016-12-28 11:57

〔記者王孟倫／台北報導〕元大寶華經濟研究院今天發布最新景氣預測，將今年經濟成長率（GDP）預測上修至1.37%、明年則維持1.8%，元大寶華表示，台灣景氣呈現「怠速式復甦」，也就是國內雖然正處於景氣循環的復甦軌道，明年經濟成長優於今年，但力道速度仍相當有限。

2016年接近尾聲，根據元大寶華最新修正景氣預測，今年經濟成長率由原本預測的1.1%上調至1.37%，其中，第4季成長率為2.44%。

展望2017年，元大寶華維持原本的預測值1.8%不變，元大寶華院長梁國源指出，雖然對明年經濟成長維持在1.8%，但由於今年成長率上修、基期墊高的情況下，其實對明年的預估是比9月時的還高，也就是，對於台灣景氣的看法稍微更樂觀些。

不過，梁國源也直言，由於過去金融海嘯所帶來的成長趨緩後遺症仍在，遲遲未能找到有效方式解決，在多重結構性問題纏身下，想要寄望經濟成長展現景氣循環擴張期應有的榮景，相當不易，當前景氣呈現「怠速式復甦」。

此外，由於美國總統當選人川普明年元月將上任，外界擔心恐怕出現國際貿易大戰，政治亂流是否會衝擊到台灣明年經濟表現？

梁國源認為，從歷史經驗顯示，政局變化及政策轉向對經濟的影響雖然大，但效果多有落後性，不至於馬上浮現，他更表示，「政治人物當選後，常動態修正路線」，另外，川普的內閣人事布局雖偏向鷹派，但仍有國會力量制衡。

對此，梁國源認為，美國政黨輪替與川普上任，在2017年對我國經濟的影響應該仍有限，不過，中長期來看，確實會帶來一定程度衝擊，建議我國政府必須提早做好因應措施。