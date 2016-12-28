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傳家族內鬥 葡萄王被爆賣過期產品

2016-12-28  10:33

〔記者陳永吉／台北報導〕被週刊爆料涉嫌竄改期限、賣過期健康食品的葡萄王（1707），今天股價受此風波影響，開盤即跳空跌停，目前跌停委賣張數仍近2000張，公司表示今天下午將在桃園平鎮廠舉行記者會說明。

不過據了解，此事可能跟家族內鬥有關，下午的記者會包括現任董事長曾盛麟的媽媽、姐姐都會出席，進一步說明詳細內容。

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  • 圖取自葡萄王官網。

    圖取自葡萄王官網。

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