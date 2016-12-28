傳家族內鬥 葡萄王被爆賣過期產品
2016-12-28 10:33
〔記者陳永吉／台北報導〕被週刊爆料涉嫌竄改期限、賣過期健康食品的葡萄王（1707），今天股價受此風波影響，開盤即跳空跌停，目前跌停委賣張數仍近2000張，公司表示今天下午將在桃園平鎮廠舉行記者會說明。
不過據了解，此事可能跟家族內鬥有關，下午的記者會包括現任董事長曾盛麟的媽媽、姐姐都會出席，進一步說明詳細內容。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 葡萄王
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （更新）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 週刊爆葡萄王疑賣過期食品 北檢分案調查
- 球員工會慈善高球 鋒哥、建仔今飆桿
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 雪橇亞錦賽鍍銅 連德安「滑」出紀錄
- 一次性包材裝蛋稽查 屏東開勸導單
- 張孝全窩藏新女友？賢慧幫洗衣遛狗
- Dunhill全球大翻新 私人會所迎賓
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 故宮中客減半 里長讚交通改善
- NBA》麥克羅伯茲左腳骨折 熱火史總坦然面對
- 大樂透頭獎7摃
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 示警川普？ 國台辦重彈老調：台灣問題是中國內政
- 生活漆器展 隨身碟變蝴蝶項鍊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 吃下整隻耶誕火雞 狗狗肚子大到動彈不得
- 龍山寺明年全面禁香？龍山寺澄清：先減爐而已
- 日職》巨人‧陽有轉播嗎？巨人總經理回應了
- 教育處長林明裕 將接任副縣長
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 〈家庭診療室〉女友和同事上過床 出差之便再出軌
- 一例一休新制上路 地方政府聘僱成本大增
- 經典賽》對付多明尼加四棒海 太空人終結者加入美國隊
- 屏東民宅火警 3女一把拉出受困老伯
- 學者：追討海外黨產更棘手
- 美媒爆中國支持沖繩獨立 企圖分化日本
- （高雄）小刪1.5億 明年總預算三讀通過
- 首日稽查散裝蛋包材 半數蛋商不合格
- 郭靜開直播 緋聞男友小杰同歡
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
- 與立委餐敘 蔡英文：明年也是辛苦的一年
- 大安庇護農場文創品 盼外界支持
- 軍糧限二氧化碳填充獨厚特定業者 綠質疑是弊案
- 「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠
- 籃球場支柱沒護套 打球易撞傷
- 高教系所評鑑追蹤出爐 僅開南大學「有條件通過」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳家族內鬥 葡萄王被爆賣過期產品
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分