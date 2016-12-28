TSUTAYA BOOKSTORE信義店 明年1月24日開幕

2016-12-28 10:02

〔記者張慧雯／台北報導〕中環（2323）旗下子公司得利影視（6144）宣佈與在日本經營1424家TSUTAYA店舖的株式會社TSUTAYA攜手合作，將於明年1月24日開設TSUTAYA BOOKSTORE台北一號店，店址位於台北信義商圈且交通便利的統一時代百貨5樓，店名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」。

中環表示，株式會社TSUTAYA隸屬於專門企劃Lifestyle提案的Culture Convenience Club株式會社（以下稱CCC）集團，CCC作為被選為「世界最美20間書店」的「代官山 蔦屋書店」之經營者，在台灣廣為人知。TSUTAYA BOOKSTORE擁有與蔦屋書店相同的BOOK & CAFÉ模式，是一個更輕鬆休閒的書店品牌。

得利影視指出，TSUTAYA BOOKSTORE未來將販售暢銷的中文書籍、精選的藍光及DVD，並從日本引進了日文雜誌、日文書籍、外文書，還有豐富生活的雜貨文具，以及只有日本蔦屋書店才有的限定自有品牌商品，書店還結合了來自日本涉谷的咖啡餐廳 「WIRED TOKYO」聯手打造一個BOOK & CAFÉ Style的全新生活品味店鋪。