進軍太陽能電廠！茂迪攜手東元

2016-12-28 09:51

〔記者張慧雯／台北報導〕茂迪（6244）今（28日）發布重大訊息，宣布董事會通過與東元電機及東安投資簽訂合資協議書，將成立合資公司以經營太陽能設備之發電售電等業務。

目前台灣太陽能廠包括碩禾、中美晶、昇陽科、昱晶等均陸續踏入太陽能電廠的下游業務，尋找產品出海口，而國內太陽能電池片龍頭茂迪也決定跟進，與東元電機攜手合作，進軍下游電廠相關業務發展。

而受此消息激勵，早盤茂迪股價最高來到28.2元，目前小漲0.3元、在28元附近盤旋。