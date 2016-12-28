三星第二條7代線也將關閉？IHS：可能性不高
2016-12-28 09:42
〔記者陳梅英／台北報導〕韓國面板大廠三星即將關閉L7-1，已經引發今年以來40/43吋電視面板供應吃緊，市場傳出，三星可能2017年再關L7-2，屆時面板供需不平衡將延長至2018年，不過，市調機構IHS則舉三大理由，表示三星關閉L7-2可能性不高。
IHS總經理謝勤益指出，三星近期關閉L7-2產線的可能性不高。主要是75吋或更大尺寸面板需求持續成長，三星透過優化七代面板生產，以保持在75或更大尺寸面板市場的領先地位。
謝勤益說，L7-2目前主要生產40吋及75吋電視面板，以及高階的液晶顯示器面板；IHS預測，75吋面板市場需求每年以二位數的速度增長，2017年75吋面板的需求預計將超過100萬台，三星不會忽視龐大的需求量，因此可能維持L7-2產線。
另外，L7-2產線不僅能用來生產a-Si TFT面板，同時也能生產PLS（廣視角技術）TFT技術高階顯示器面板，為了確保高階顯示器面板供應，L7-2產線將會維持運行。
最後，40吋電視面板需求穩定，也會避免三星在短期間內關閉L7-2產線。
謝勤益說，在L7-1關閉後，三星仍持續向重要客戶供應40吋電視面板，L7-2是三星唯一能生產40吋面板的產線，每年產量約500萬片，雖然難與三星L7-1一年生產2000萬片相比，但卻是三星維持重要客戶以及與賣家談判的重要籌碼。
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