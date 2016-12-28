缺工率升至2.7％ 職缺平均月薪2.83萬

2016-12-28 09:36

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布「事業人力僱用狀況調查」，今年8月底工業及服務業空缺人數20.7萬人，較去年同月增加0.8萬人；空缺率則為2.7％，較去年同月增加0.09個百分點。至於廠商提供職缺的經常性薪資（固定月薪）為2萬8329元，為2007年以來新高，較去年同月增加382元。

主計總處表示，工業及服務業空缺人數與空缺率，主要受到景氣因素影響；今年8月底工業及服務業空缺人數20.7萬人，較2月增加0.2萬人，較去年同月則增加0.8萬人；空缺率為2.7％，較2月增加0.01個百分點，較去年同月增加0.09個百分點。

各大行業中，以製造業空缺人數7萬9892人最多，占38.5％；批發及零售業3萬8643人次之，占18.6％；住宿及餐飲業1萬6022人居第三，占7.7％；三者合占空缺人數64.9％，與三者受僱員工人數比率64.2％相近。

若按空缺率觀察，以其他服務業空缺率4.76％最高，不動產業4.36％次之，住宿及餐飲業3.79％居第三。至於空缺員工，以員工退休及離職等「因應員工流動性需求」占60.7％最高，「業務量增加」占20.7％次之，「工作環境骯髒、危險、辛勞」占8.8％居第三。