12/28重要財經新聞一覽

2016-12-28 09:22

自由時報財經︰殭屍台股 證交所也賠錢

台股連續兩天成交量僅三百多億元，為二○○八年金融海嘯以來首見；且截至昨日止，今年二四一個交易日平均日均量僅七七八億元，估計今年日均量將不到七七五億元，創下二○○五年以來新低，今年證交所也將面臨少見的本業虧損。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰一灘死水 台股怎麼了

台股連兩日成交金額出現窒息量，成交金額僅300多億元，除外資放聖誕假期外，買盤全面縮手，行情猶如一灘死水，更有不少個股如尚凡（5278）、福懋油（1225）成交量掛零，股民直言「乾脆不要開市」。財信傳媒董事長謝金河批，台股現在成交量愈來愈小，台幣相對日、韓、馬、星等亞洲貨幣貶值幅度小，「加上內資逃走，就像是活死人。」

經濟日報財經︰台美簽肥咖條款 重稅伺候

金管會昨（27）日宣布，台灣與美國已在美東時間12月22日簽署，「美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA，肥咖條款）」合作協定，未來在台約有5,000多戶具美籍或綠卡的台灣人，恐面臨被查稅的壓力，視為不合法帳戶可就源扣繳30%重稅。

工商時報財經︰台美肥咖條款簽了！美籍台灣人明年被追稅

美籍台人要被美查稅了！金管會銀行局副局長呂蕙容27日宣布，台美肥咖（FATCA）合作協定（IGA）已簽署，未來美方可據此要求台灣提供「不合作客戶」資料進行查稅，不過金管會指出，本案還須報請行政院核轉立法院審議通過，並經總統公布後始生效，最快明年上半年生效，目前銀行局掌握銀行端的美籍台人約5千名，恐面臨被查稅的壓力！

中國時報財經︰台美簽署肥咖協定 5000美籍台人被查稅

金管會銀行局副局長呂蕙容宣布，台美肥咖（FATCA）合作協定（IGA）已簽署，美方可據此要求台灣提供「不合作客戶」資料查稅，金管會指出，最快明年上半年生效，目前銀行局掌握銀行端的美籍台人約5000名，恐面臨被查稅壓力！

星島日報財經︰三亞洲廉航搶閘 擬明年降落港股

3家亞洲區航空公司計畫明年「降落」本港新股市場，齊爭取明年在主板上市。市場消息指，亞洲最大廉航集團亞洲航空（Air Asia）已擬定上市時間表，搶閘於第三季在香港作第二上市。消息又指，泰國一家廉航公司，及中亞國家哈薩克斯坦國有航空公司阿斯塔納航空（Air Astana），亦有意來港上市，前者相信最快明年首季遞交上市申請，後者則已初步接觸中資投行安排上市事宜。