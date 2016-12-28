都更獎勵擬再放寬 地政司前官員指出困境…
2016-12-28 08:43
〔即時新聞／綜合報導〕台灣都市更新聲聲慢，老舊建築越發危險，中央政府擬再放寬獎勵措施，以誘導更民眾加入都更，不過，內政部地政司前官員卻認為，政府應該保留適度介入空間，才能有效跳脫出現有都更困境。
內政部地政司前科長王瑞興投書《聯合報》指出，台灣老屋更新最大困難在於權利變換很難全部人都同意，只要有一人反對，就會功敗垂成，即使放寬老屋更新擴大適用範圍、加大減稅獎勵等，「但如實施方式仍是私人間協議合建，政府不涉入權利分配，其結果恐與當前都市更新困境相同」。
他建議，分問題屬性，「保留政府適度介入的空間，讓新制既有都更獎勵優惠，又有多數決之強制力，擇地試辦，否則以現有進度，真如之前媒體報導雙北市要花二千三百年，老屋才能全部完成都更」。
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