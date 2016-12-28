台股慘量 謝金河：外資把台股當殖民地
2016-12-28 08:00
〔即時新聞／綜合報導〕外資放長假，台股創新低量，財信傳媒董事長謝金河認為，敲響台灣資本市場式微的警鐘，內外稅制不公讓外資把台股當成「殖民地」，再不改善，很可能面臨台灣被淘空的危機。
謝金河在臉書上，對近日股市交易量只剩300多億的問題，大批政府，並指出，不管是「丟掉政權的國民黨，或是執政的民進黨，沒有人願意面對不公不義的稅制問題」，任由「外資把台股當殖民地，這個情況繼續下去，台灣經濟會愈來愈無力…恐怕逐漸走向衰竭」。
謝金河更直批證交所總經理李啓賢「要譲內資更偉大！」的談話，「如果只是純粹的心戰喊話，恐怕起不了作用」。
他指出，「股市交易量的萎縮，除了重創証券業，影響從業人員生計，還影響產業集資及創業，創新的活力，進一步讓資金外逃，人才外流，這是掏空台灣的根源」。
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