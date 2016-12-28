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調查：台灣家族企業僅 9％做好接班計畫

2016-12-28  07:25

〔即時新聞／綜合報導〕不相信外人？「2016資誠家族企業調查報告」，台灣僅9％的家族企業做好接班計畫。

綜合媒體報導，資誠會計事務所發布的調查中發現，台灣企業擁有濃厚的家族概念，高達58%企業仍打算把企業的經營權及所有權全部交給下一代，比起2年前調查的 42%，再上升，不過，認真做好班計畫的卻只有9%。

為什麼會有強烈的企業傳子觀念？依調查，有高達72％台灣家族企業認為留才挑戰高，在未必能找到合適專業經理人的前提下，留給下一代接棒，成為最多家族企業的選擇。

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  • 據最新調查，台灣家族企業僅9%做好接班計畫。（資料照，記者簡榮豐攝）

    據最新調查，台灣家族企業僅9%做好接班計畫。（資料照，記者簡榮豐攝）

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