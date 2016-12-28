歐股收高
2016-12-28 02:00
〔中央社〕歐洲主要股市今天收盤上揚。倫敦股市今天因耶誕假期休市。
法新社報導，法蘭克福DAX 30指數上揚0.2%，收在11472.24點。
巴黎CAC 40指數上揚0.2%，收4848.28點。
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