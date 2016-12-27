中、星聯手購買德國數位地圖公司HERE股權

2016-12-27 23:59

〔記者盧永山／台北報導〕新加坡政府投資公司（GIC）、中國四維圖新科技公司（Navlnfo）、網路巨擘騰訊宣布，將聯手收購德國奧迪汽車、寶馬汽車、戴姆勒汽車等3大車商共同持有的數位地圖公司HERE共10%股權，這筆交易預計明年上半年完成，但雙方並未公布交易金額。

奧迪汽車、寶馬汽車、戴姆勒汽車表示，將把共同持有的HERE股權減少10%，轉賣給上述3家公司。

3大車商是在去年斥資25.5億歐元（26億美元），自諾基亞手中買下HERE，以建立一個發展自駕車的平台，確保他們能進入高精密的智慧地圖系統。

HERE需要資金來快速擴大高精密地圖網絡，先前已與亞馬遜、微軟和博世（Bosch）等潛在夥伴洽談合作計畫。

中國目前正在大力推動電動車和自駕車，近來已在歐洲進行數筆收購計畫，包括中科創達軟件科技公司（Thunder Software Technology）本月同意斥資6400萬歐元（6700萬美元），收購芬蘭汽車軟體公司Rightware。