大樂透、今彩539頭獎 都摃龜！
2016-12-27 22:27
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月27日）開獎的第105000110期大樂透，頭獎摃龜；第105000310期今彩539，頭獎也摃龜。
第105000110期大樂透中獎號碼為：「10、25、26、29、31、40，特別號02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共35注獲得，每注可得4萬6519元；肆獎共100注獲得，每注可得1萬854元；伍獎共1781注獲得，每注可得1676元；陸獎共2464注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5003注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2736注獲得，每注可得400元。
第105000310期今彩539中獎號碼為「16、19、28、30、31」，頭獎摃龜；貳獎共176注獲得，每注可得2萬元；參獎共5657注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2458注獲得，每注可獲得50元。
第105000110期49樂合彩中獎號碼為「10、25、26、29、31、40」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共167注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4386注中獎，每注可得1250元。
第105000310期39樂合彩中獎號碼為「16、19、28、30、31」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5059注中獎，每注可得1125元。
第105000310期3星彩中獎號碼為「686」，正彩共12注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000310期4星彩中獎號碼為「2341」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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