大樂透、今彩539 開獎囉！

2016-12-27 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月27日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：10、25、26、29、31、40，特別號：02。

49樂合彩：10、25、26、29、31、40。

今彩539：16、19、28、30、31。

39樂合彩：16、19、28、30、31。

3星彩：686。

4星彩：2341。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。