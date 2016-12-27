| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 財經

訊舟第四季可望轉虧為盈 明年審慎樂觀

2016-12-27  20:06

〔記者王憶紅／台北報導〕訊舟（3047）第三季因匯兌損失，第三季每股稅後虧損0.13元，法人指出，訊舟第四季在出貨順暢，單季營收可望季增，再加上台幣貶值，第四季可望轉虧為盈，而在產品延遲出貨下，明年營收可望較今年成長。

訊舟第三季營收12.36億元，匯兌損失0.3-0.4億元，稅後虧損0.23億元，每股稅後虧損0.13元，出現罕見的單季虧損，累計前三季每股獲利0.3元。在10-11月營收9.21億元下，第四季營收勢必季增。

訊舟今日舉行法說，副總經理潘良榮指出，今年因產品開發進度延遲，因此表現不如預期，在訂單都沒消失，以及大環境持平下，對明年表現審慎樂觀。

訊舟主要產品分四大類，分別為家庭網路、企業網路產品，以及IOT、電信產品。潘良榮表示，明年較看好的是IOT以及電信產品，其中，IOT的IP Cam監控產品明年可望不錯的進展，而應用在智慧城市的空氣盒子Air Box，目前已應用在監督六都的空氣品質。

在企業網路方面，去年佔營收不到20%，今年成長到20-30%，明年可望再進一步的成長。

訊舟目前客戶分配平均，歐、美、東北亞客戶佔營收比約20%、30%、30-40%。

廣告
  • 訊舟副總經理潘良榮。（記者王憶紅攝）

    訊舟副總經理潘良榮。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：訊舟第四季可望轉虧為盈 明年審慎樂觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.