訊舟第四季可望轉虧為盈 明年審慎樂觀
2016-12-27 20:06
〔記者王憶紅／台北報導〕訊舟（3047）第三季因匯兌損失，第三季每股稅後虧損0.13元，法人指出，訊舟第四季在出貨順暢，單季營收可望季增，再加上台幣貶值，第四季可望轉虧為盈，而在產品延遲出貨下，明年營收可望較今年成長。
訊舟第三季營收12.36億元，匯兌損失0.3-0.4億元，稅後虧損0.23億元，每股稅後虧損0.13元，出現罕見的單季虧損，累計前三季每股獲利0.3元。在10-11月營收9.21億元下，第四季營收勢必季增。
訊舟今日舉行法說，副總經理潘良榮指出，今年因產品開發進度延遲，因此表現不如預期，在訂單都沒消失，以及大環境持平下，對明年表現審慎樂觀。
訊舟主要產品分四大類，分別為家庭網路、企業網路產品，以及IOT、電信產品。潘良榮表示，明年較看好的是IOT以及電信產品，其中，IOT的IP Cam監控產品明年可望不錯的進展，而應用在智慧城市的空氣盒子Air Box，目前已應用在監督六都的空氣品質。
在企業網路方面，去年佔營收不到20%，今年成長到20-30%，明年可望再進一步的成長。
訊舟目前客戶分配平均，歐、美、東北亞客戶佔營收比約20%、30%、30-40%。
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