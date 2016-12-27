明年到期債務少 財政部：至少減發1500億公債
2016-12-27 20:01
［記者吳佳蓉／台北報導］財政部國庫署表示，因應政府到期債務變少，明年將減少發債規模，從今年的5635億元降至4000億元左右，預估至少減發1500億元公債，創近十年來新低。按規劃，將停止發行3年期公債，並各減少1檔20年期及30年期公債；至於5年期及10年期公債，將儘量維持今年規模水準。
國庫署署長阮清華表示，過去每年平均都會有4000~6000億元的政府債務到期，因此每年發行新公債的規模，大多也維持在5、6000億元。但明年政府債務到期數較少，僅有3475億元，自然也不需要再發行這麼多新公債，粗估明年公債發行數將降至4000多億左右，比今年少了1500億元以上。
至於公債類型及發行期數的變化，阮清華指出，在主要國家貨幣政策分歧、美國升息及我國公債殖利率隨美國公債殖利率上揚而緩升的環境下，規劃公債發行計畫的困難度非常高。最終在與業者、相關機構交換意見後，決定明年將停止發行3年期公債，並各減少1檔20年期及30年期公債。
他表示，但會盡量維持5年期及10年期公債發行規模及期數，以今年發行狀況為例，明年5年期公債將儘量維持在一年4檔、單期250億元，10年公債則將盡量保持在一年6檔、單期300億元規模。此外，考量1月正逢農曆年前，市場資金需求多、恐拉高得標利率，因此僅規劃發行短年期的2年期及5年期公債。
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