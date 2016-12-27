中磊前進CES 2017消費電子展 推新世代物聯網方案

2016-12-27 19:45

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今（27）日宣佈，將參與1月5日至8日於美國拉斯維加斯舉行之CES 2017消費電子展。中磊指出，此次會中將展出新世代物聯網解決方案，包括高畫質網路攝影機、多功能智慧物聯網閘道器及各式無線感測器（Sensors）等產品，並與全球電信大廠及系統服務商就智慧寬頻應用進行廣泛交流。

CES 為全球規模最大之消費電子產品盛會。CES 2017於1月5日至8日在美國拉斯維加斯舉行。

隨著物聯網應用蓬勃興起，人工智慧（AI）與大數據的整合逐漸運用於智慧家庭領域。中磊於此次CES 2017消費電子展中，將以實境展演（Live demo）方式，現場展出新世代之物聯網解決方案，例如，多功能智慧物聯網閘道器除支援高速頻寬功能外，更可控制家庭連網裝置，如播放音樂、開啟防盜系統、調整燈光亮度、設定空調溫度等，進一步實現家庭自動化控制。

在全系列高階網路攝影機方面，不僅呈現高畫質、無延遲的影像內容，更藉由人工智慧類神經網路演算法，大幅提升物件辨識的正確性。此外，會場中亦將展示支援Z-Wave/ZigBee/DECT/藍芽等傳輸技術之各式感測器，即時監測居家環境參數，開創家庭自動化、智慧節能等寬頻加值應用，擴展電信服務無限市場商機。