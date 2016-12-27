樂陞可轉債案 遠東銀、康和證遭金管會重罰

2016-12-27 18:36

〔記者王孟倫／台北報導〕針對遠東銀行與康和證券「違規配合」樂陞科技發行可轉換債，金管會今天開罰遠東銀一千萬元罰鍰，且遭停止可轉債資產交換之新增業務，直到缺失改善；至於康和證券也被停止承銷「詢圈配售」業務三個月，並暫停相關人員職務半年到一年。

此為「樂陞案」的其中一環，檢調目前已著手調查，樂陞今年三月發行可轉換債（CB）過程中，疑藉由發布百尺竿頭公開收購之消息、進而炒高股價，讓可轉債持有人賺取暴利、坑殺投資人之情事。

主管機關金管會今天對遠東銀行與康和證券祭出「行政處分」，首先，在遠東銀行部分，該行辦理可轉債資產交換業務，違反選擇權交易端之投資人不得為發行公司董事、監察人、經理人及配偶等。

金管會也查出，遠東銀辦理可轉債固定收益端資產交換業務，竟然與未持債券標的客戶，仍進行資產交換，及未洽固定收益端客戶買回標的資產債券，即逕將屬於客戶之標的資產債券賣出，簡單說，就是賣空買空，顯示遠東銀內部控制制度未妥適建立，且風險管理能力薄弱，違反銀行法規定。

在康和證券部分，其辦理樂陞可轉換公司債承銷配售，配合樂陞辦理詢價圈購配售，並將配售客戶名單提供給遠東銀行，進行可轉換公司債資產交換；金管會表示，依規定，證券商承作可轉換債必須做到「公平合理」，不得配合承銷發行公司。

因此，金管會對康和證停止其承銷詢圈配售業務 3個月，期間為2017年1月16日至2017年4月15日。至於康和證涉入本案的呂姓副總經理以及林姓業務員，金管會分別勒令該公司暫時停執行業務 6個月以及1年。