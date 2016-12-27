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商研院、台中簽MOU 目標110年商業銷售額增5％

商研院董事長許添財、經濟部商業司長李鎂、台中市長林佳龍（左至右）。（記者林筑涵攝）

2016-12-27  17:54

［記者林筑涵／台北報導］新任商業發展研究院董事長許添財日前透露不少縣市政府正洽談合作計畫，而今日以台中市政府作為起跑點，雙方簽訂首發MOU。據商研院規劃，將於水湳經貿園區成立中部院區，希望4年內中部商業銷售額全國佔比可提升5個百分點。

許添財表示，近3年台灣商業銷售額佔整體產業比例約4成，其中中部佔全國比重近15％，許添財認為中部很有自己特色且發展潛力大，更笑稱台中市長林佳龍「內線消息」很厲害，包含自己原僅有3人知道派任訊息，林佳龍卻在隔日就致電，雙方對於合作也一拍即合。

針對商研院中部院區，商研院副院長王建彬說明，目前中部商業銷售額佔全國整體比例不及南部、北部，但中部位處交通連結點，加上地方政府推動高品質服務業與製造業服務化，因此頗具商業發展潛力。商研院依政策指示籌設中部院區，初期發展商業、智慧機械與新農業為主，希望共同提升中部商業銷售額比例110年達到20%，115年更以25％為目標。

同時，許添財以擔任市長經驗提出，科技佔經濟發展約75%的能量，但25%當中若你不具文化等人文特色，也無法達成，有文化才有科技，有科技才有經濟，但強調地方政府也不能單靠文化搞經濟，當中需要智慧調整；另外，他也表示面對大數據時代來臨，對於瞬息萬變的訊息和脈動，需要業界一同合作，互相參考和供應資訊，「要打團體戰」共同實現願景。

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