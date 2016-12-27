櫃買中心：世豐螺絲（2065）申請上櫃案通過

櫃買中心宣布今（27）日召開上櫃審議委員會，通過世豐螺絲（2065）申請上櫃案。（記者張慧雯攝）

2016-12-27 17:41

〔記者張慧雯／台北報導〕櫃買中心宣布今（27）日召開上櫃審議委員會，通過世豐螺絲（2065）申請上櫃案。

櫃買中心指出，世豐螺絲主要從事螺絲產銷，申請時資本額3億元，董事長為陳得麟，推薦證券商係富邦證券及華南永昌證券。

而世豐螺絲去年度營收為11.55億元，稅後淨利為0.54億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。105年前三季合併營收為8.39億元，稅後淨利為0.66億元，EPS為2.26元。