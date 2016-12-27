投信法人：把握Q1中小型股紅包效應
2016-12-27 16:35
根據Bloomberg統計，2006-2015年過去10年各月份指數報酬率，除1月因農曆年前資金緊俏造成回挫外，每年12月到次年4月台股表現最為亮眼。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕根據Bloomberg統計，2006-2015年過去10年各月份指數報酬率，除1月因農曆年前資金緊俏造成回挫外，每年12月到次年4月台股表現最為亮眼，尤其又以中小型股為主的櫃買指數更為顯著，投信法人認為，中小型股第1季紅包效應顯著，建議把握新年度布局機會。
日盛小而美基金經理人趙憲成表示，本週為台股年度交易最後1週，過往為法人熱鬧作帳行情，隨著川普任命政府官員脈絡來看，市場已將觀察重點轉往明年川普1月20日上任後，預計川普在明年1月21日公布人事佈局，2月國會報告，川普上任後的政策走向，將是2017年首件全球金融市場關心大事。
目前台股電子與傳產皆進入淡季，個股做夢行情與趨勢主導盤面，觀察過去10年加權指數、櫃買指數與台灣50指數平均表現，12月到次年4月單月平均櫃買指數平均報酬率為2.73%，當中以2月平均報酬達4.97%最為亮眼，建議投資人可留意佈局台股中小型基金機會。
趙憲成指出，對於台股2017第1季偵測點，須多留意台股外資期貨多單、新產品規格底定與否、三大經濟體總體數據與政經發展、美國升息後資金流向、中國深港通後股市波動，包括日圓、黃金、長債等避險產品走勢等；在產業上，可留意營收維持高檔個股、具明年題材的中小型電子股，還有iPhone新品新產品與新規格受惠廠商，以及受惠中國品牌手機供應鏈，2017年業務預算大成長概念股、原物料漲價受惠、中概收成股、汽車零組件及具ADAS、全球布局、節能、輕量化概念之汽車電子。
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