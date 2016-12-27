台灣家族企業 近6成仍選擇「子承父業」
資誠會計事務所今發布「2016資誠家族企業調查報告」，調查顯示，「子承父業」的傳統觀念，仍深深籠罩台灣家族企業。（資料照，記者徐義平攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］資誠會計事務所今發布「2016資誠家族企業調查報告」，調查顯示，「子承父業」的傳統觀念，仍深深籠罩台灣家族企業，高達58%企業仍打算把企業的經營權及所有權一併交給下一代，考慮引入專業經理人的企業不到3成，有考慮退場或引進其他投資人（如：IPO）僅1成，比重遠低於中國、香港、新加坡等國。
資誠家族企業調查負責人郭宗銘表示，比起前2年調查，台灣家族企業表示規劃將引進專業經理人，交出經營權、只傳承所有權的比重，由32%下降為29%；相較之下，打算把經營權跟所有權全部交給下一代的比重，則由42%再上升至58%，「子承父業」觀念看似更為鞏固。
郭宗銘解釋，其實台灣企業不是不願意引進經理人接班，很多都有嘗試去做，但成功案例不多，失敗機會高。實務上，引進專業經理人接班，會碰到「代理成本」的問題，例如沒擁有公司所有權的專業經理人，可能過度追求短期績效，得靠KPI制度的改革來解決。
資誠企管顧問公司執行董事李潤之則認為，台灣受華人傳統觀念影響，又曾受日本殖民，傳承觀念較為傳統其實並不令人意外；加上，近年商業競爭劇烈，企業面臨更多挑戰及危機，能否找到能力足夠的專業經理人來協助家族成長，也是個問題。
郭宗銘指出，不論傳賢還是傳子，更值得留意的是，雖然過去經驗指出，面對家族企業接班傳承議題，沒有明確計畫其實等同於計劃失敗，但今年調查，台灣仍僅有9%的家族企業，有健全、具書面文件記載且已加以傳達的接班計畫，比重與中國、香港及新加坡相當，但低於全球平均的15%。建議家族企業得更加倍努力，制訂可行、健全的接班計畫，才能有效處理接班議題。
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