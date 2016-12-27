新台幣連9貶 創近半年新低

2016-12-27 16:14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場貶值3.1分，以32.281元兌1美元作收，匯價連9貶並創近半年新低，台北外匯經紀公司成交量為8.99億美元。

過去9個交易日，新台幣累計走貶4.78角，貶幅為1.48％；外匯交易員指出，上週市場買匯主力為外資，本週至今則以壽險業者為主，若沒有出口商年底作帳拋匯，匯價貶勢還會擴大許多。

新台幣今以32.210元開出，最高32.190元、最低32.287元，終場收32.281元。