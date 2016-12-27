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三大法人賣超1億 外資賣超6億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣1.38億元。（資料照，記者劉信德攝）

2016-12-27  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣1.38億元。

外資今天賣超6.72億元，投信買超2.30億元，自營商買超3.04億元。三大法人合計賣超1.38億元。

台股今天跌1.27點，收在9109.27點，成交值新台幣334.34億元。

105年12月27日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 462,701,940 630,649,243 -167,947,303
自營商（避險） 2,209,244,735 1,736,927,294 472,317,441
投信 643,370,300 413,952,547 229,417,753
外資及陸資 5,035,042,310 5,707,181,616 -672,139,306
合計 8,350,359,285 8,488,710,700 -138,351,415

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