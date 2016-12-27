三大法人賣超1億 外資賣超6億
2016-12-27 15:16
台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣1.38億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣1.38億元。
外資今天賣超6.72億元，投信買超2.30億元，自營商買超3.04億元。三大法人合計賣超1.38億元。
台股今天跌1.27點，收在9109.27點，成交值新台幣334.34億元。
|105年12月27日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|462,701,940
|630,649,243
|-167,947,303
|自營商（避險）
|2,209,244,735
|1,736,927,294
|472,317,441
|投信
|643,370,300
|413,952,547
|229,417,753
|外資及陸資
|5,035,042,310
|5,707,181,616
|-672,139,306
|合計
|8,350,359,285
|8,488,710,700
|-138,351,415
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