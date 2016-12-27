外資放假交投清淡 台股小跌1.27點

2016-12-27 13:47

〔記者張慧雯／台北報導〕昨（26）日台股創下今年次低量300億元後，今（27）日交易量依舊低迷，早盤最高一度漲到 9132 點、突破半年線，但由於市場觀望心態濃厚，收盤小跌1.27點、以9109.27點作收，成交量僅334.34億元。

法人表示，外資耶誕假期要放到美國時間27日，台股交投清淡、權值股熄火，僅靠具題材的中小型股撐腰，台積電表示10奈米製程進行順利、已進入量產，激勵台積電今日維持紅盤，最高來到180.5元。

市場人士認為，成交量萎縮不利大型權值股走堅，但近期歐美景氣持穩回暖，仍有利台股向上；短線有年底作帳行情、明年農曆年前後有資金行情，中長線仍不看淡。

元大投顧總經理陳豊丰也預估，未來6-12個月台股目標指數為9,700點，他指出，2017年台股將由資金行情進入景氣行情，預估各產業獲利將有明顯成長，且IFRS 9於2018年上路將帶來會計制度變動，高殖利率題材股更具吸引力，而台股擁平均4%之高殖利率，位居全球主要股市排名第五，而此為台股投資價值提升的關鍵要素之一。

凱基開創基金經理人曾偉淳則表示，12月雖遇上外資放假，但已進入年底作帳旺季，加上內資已開始積極布局，看好具題材的中小型類股將有機會表現，隨台幣止穩，外資撤離開始趨緩，台股在低本益比及高殖利率的優勢下，未來可望有機會持續吸引資金回籠。