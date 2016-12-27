搶企業年底汰舊換新商機 合勤2款新產品上市
2016-12-27 12:20
〔記者王憶紅／台北報導〕合勤控（3704）旗下的合勤科技，推出兩款能滿足不同使用需求的商用PoE交換器系列，法人預估，年底推新產，搶企業年底汰舊換新商機，可望挹注未來營收。
合勤2款新推出PoE交換器，分別為可應付戶外或嚴苛部署環境的類工規PoE交換器RGS系列，以及小（微）型企業專用的GS1200系列。
合勤指出，為了克服嚴苛的戶外網路環境，合勤推出具有強固設計的全新PoE交換器RGS系列，能支援戶外、工廠及各種嚴酷環境的監控應用。以交通監控系統為例，PoE交換器就近設置在路旁機箱，必須面對溫度變化及灰塵侵襲，合勤RGS系列緊緻的金屬機構與無風扇設計，不僅散熱絕佳，支援-40°C到75°C超寬溫運作，並符合IP30防塵標準，能於多塵環境順利運作；防雷擊設計保障交換器在嚴苛天候正常運作；加上全埠足瓦PoE+（30瓦）供電，最合適工廠與戶外IP監控應用。
合勤指出，GS1200系列符合IEEE802.3at標準規格，具備PoE乙太網路供電能力，可提供充足電力給用電裝置 （PD），如無線網路基地台、IP攝影機、IP電話...等，皆可藉由網頁管理介面監控各埠的供電狀態，或重啟網路設備。
合勤控今日股價在平盤14.4元左右震盪。
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