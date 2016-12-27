弱勢盤整 新台幣中午暫收32.266元

2016-12-27 12:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現弱勢盤整格局，中午暫以32.266元兌1美元作收，小貶1.6分，台北外匯經紀公司成交量為5.88億美元。

外匯交易員表示，少了放長假的外資，新台幣升貶主要反映國內對美元供需的力道，盤初壽險業買匯，以及出口商拋匯兩股力道相互交錯，導致匯價趨貶，幅度依舊有限。

外匯交易員指出，由於本週為2016年最後一週，出口商仍有年底作帳拋售美元的需求，可望給予新台幣一定程度的支撐，即使續往貶值方向前進，預料不致產生太大貶幅。