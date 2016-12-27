川普風暴？朱雲鵬：貿易大戰 美國、東亞雙邊都傷
2016-12-27 11:58
中大台經中心兼任研究員朱雲鵬表示，從美國總統當選人川普近期的人事任命案來看，貿易大戰、恐一觸即發。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，前政務委員、中央大學台經中心兼任研究員朱雲鵬今天指出，川普原本就高舉貿易保護主義大旗，加上近期人士任命案也是保護主義者，若一旦開啟貿易大戰，美國和東亞各國的經濟必然嚴重受創，台灣更無法置身事外。
中央大學今天舉行記者會公布12月CCI消費者信心指數，CCI共有六項調查指標，朱雲鵬今天受邀出席並分析「未來半年購買耐久財貨時機」調查結果，該指標代表國人對房市信心。
根據中大調查，「購買耐久財貨時機」自去年12月跌破100點後，就沒有好轉，尤其，已連續7個月低於90點；對此，朱雲鵬說，房市景氣除與國內整體情勢有關外，國外變化也會影響，尤其，大家要多注意美國新任總統川普上任後，對整體經濟之影響。
朱雲鵬直言，因為從川普近期的兩宗人事案可以看出，美國可能採取極端保護主義，例如：將出任白宮國家貿易委員會主席的納瓦諾 （Peter Navarro），就是知名硬派鷹派學者，他主張大量減少進口，藉此增加美國人就業機會。
「貿易大戰，恐一觸即發，這對美國和東亞國家都會很傷！」朱雲鵬說，如果川普上任後，執行擴大貿易保護主義，例如：以高關稅減少美國進口商品等，但這同樣會使得物價上揚、通膨壓力升高，對美國經濟反而造成傷害。
朱雲鵬說，同時，若美國實施極端保護主義政策，不僅中國，包括：台灣在內的東亞各區域經濟體，都將受到嚴重衝擊，因此，我們必須要做好心理準備與各項可能因應措施。
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