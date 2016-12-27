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12月消費信心指數 創三年多新低

2016-12-27  11:02

〔記者王孟倫／台北報導〕國內消費信心持續在谷底盤旋、本月再創新低！中央大學台經中心今天公布12月消費者信心指數（CCI）為77.22點，是2013年10月以來、即三年多新低紀錄;不過，中大台經中心表示，由於明年客觀環境將較今年好轉，預估CCI指數可望在明年首季回升。

這項調查是由中大台經中心主辦，共有六項子指標，本月調查結果，僅「投資股票時機」及「國內經濟景氣」兩項上升，其餘四項皆下降，包含：物價水準、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機及就業機會。

台股量能創新低，為何民眾對台股投資信心這項指標，卻逆勢上揚？中大台經中心主任吳大任表示，CCI指數調查是在每個月19日至22日，這個期間台股大盤表現還不錯，指數都維持在九千點之上，加上川普當選美國總統後，美股走勢持穩，讓國人投資股票信心不再往下走。

但吳大任也提醒，雖然投資台股指標未進一步下跌，但指數低於一百，其實仍處於悲觀區間。從絕對水準來看，12月CCI六項指標中，只有就業機會呈現偏向樂觀，其餘5項則偏向悲觀。

中央大學經濟系教授姚睿表示，儘管明年景氣優於今年，但成長力道不足，使得國人對未來經濟或消費持保守態度。

105年12月消費者信心指數由中央大學台灣經濟研究發展中心及台灣綜合研究院主辦，調查期間105年12月19日至21日，共訪問2415位台灣地區20歲以上民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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  • 中大台經中心今天上午舉行記者會，公布12月消費信心指數調查結果（記者王孟倫攝）

    中大台經中心今天上午舉行記者會，公布12月消費信心指數調查結果（記者王孟倫攝）

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