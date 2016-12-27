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近年菜價居高不下 謝金河：蔬菜冷凍倉庫變多

2016-12-27  10:55

〔即時新聞／綜合報導〕近年菜價居高不下，財信傳媒董事長謝金河在返回雲林西螺老家一趟發現，在菜價居高不下的背景下，出現蔬菜冷凍倉庫變多的奇景。

謝金河在臉書發文表示，昨天他返回西螺老家，從高鐡雲林站出來，穿過吳厝，在經過西螺農產品公司的路上，過去路旁兩側都是網室栽種的蔬菜田，但這些年紛紛搭建起為冷藏蔬菜的冷凍倉庫。

謝金河說，這些冷凍倉庫最大功能是在菜價低廉的時候，大量採購來囤貨，像一陣子，胡蘿蔔價格上漲，這些低價買入的胡蘿蔔就可從冷凍庫拿出來高價賣出。

謝金河指出，很多菜販大量購地，興建鐵皮屋冷凍倉庫，在菜價波動的時候，低買高賣，獲得更大的利益，因此出現鐵皮屋搭建的冷藏倉庫愈來愈多，網室栽種蔬菜田大幅減少，地價也漲了兩三倍的奇景。

這些年菜價市況好，謝金河在西螺也發現，年輕人返鄉務農的愈來愈多，並都運用新知識來發展高經濟價值農業，謝金河說，農村風貌也逐漸改變。

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  • 在菜價居高不下，謝金河發現，出現蔬菜冷凍倉庫變多的奇景。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

    在菜價居高不下，謝金河發現，出現蔬菜冷凍倉庫變多的奇景。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

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