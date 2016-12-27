量能低迷 台股9110點有守

2016-12-27 10:14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外資放耶誕假期，台股成為投信表演的舞台，在台積電、鴻海、大立光為首的權值股帶動下，今早開高，但量縮不穩，個股翻黑後台股跟著下挫，臺北時間9點59分，來到9110點，預估成交金額僅300多億元。

台北外匯市場新台幣匯率今天以1美元兌32.21台幣開盤，升4分。

類股部分，玻璃陶瓷上漲近0.5％，金融保險碟0.5％，電器電纜最弱勢，跌近1％。

台積電26日表示，10奈米製程進行順利，現在已經進入量產，台積電（2330）上漲0.28％，報180元。

營建、機器人類股有表現機會。行政、立法協調會報昨（26）日討論老舊及危險建物重建條例草案，專法提供租稅、建蔽率及容積獎勵等優惠措施，並擴大適用範圍，週四行政院會通過後，預估可帶動上兆元營建商機；營建業可望受惠。台塑集團旗下南亞（1303）啟動工業4.0計畫，今年針對嘉義廠已改造為無人工廠，目標在2024年時，塑膠加工之海內外工廠，全面成為關燈工廠。外界估計，此項計畫投入費用高達50億元，工業自動化業者將可受惠。

財政部長許虞哲間接透露當沖降稅很難在農曆春節前過關。金管會主委李瑞倉指出，尊重財政部的決定，金管會也會盡力再溝通協調，並請證期局配合提供資料，並表示當沖降稅對刺激台股量能的效果仍待評估。

分析師觀察，外資放假，短期量能維持低迷，大盤指數延續偏空趨勢，均線持續下彎，週KD已呈現死亡交叉，雖然台股5日RSI及9日K值進入超賣區短線醞釀反彈，建議保守操作。