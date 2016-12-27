12/27重要財經新聞一覽
2016-12-27 09:32
自由時報財經︰台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑
市場近來盛傳台積電轉戰韓國三星的研發「叛將」梁孟松，將跟隨有「蔣爸」之稱的前共同執行長蔣尚義，加入中國晶圓代工大廠中芯國際。據了解，梁孟松目前仍在三星；熟識他的業界人士指出，中芯雖積極向梁孟松等人招手，但梁在三星擔負與台積電力拚高下的七奈米製程研發重任，短期內應不會赴「遠不如三星」的中國中芯去發展。
相關新聞請見：台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑
蘋果日報財經︰好康 140萬元以下電動車免稅
立法院財委會昨初審通過《貨物稅條例》修正草案，電動車免稅優惠再延長5年，也就是自2011年1月28日至2021年12月31日免徵貨物稅；但此次延長新增定額免稅，完稅價格140萬元以下才能免徵，超過金額只能適用貨物稅減半。
經濟日報財經︰南亞無人工廠 全面啟動
台塑集團旗下南亞啟動工業4.0計畫，鎖定員工數龐大的塑膠加工事業群率先實施，今年針對嘉義廠已改造為無人工廠，目標在2024年時，塑膠加工之海內外工廠，全面成為關燈工廠。
工商時報財經︰當沖降稅 農曆年前無望
財政部長許虞哲昨（26）日表示，財委會周四就結束，來不及排法案；且行政院日前表態，當沖不能只提降稅方案，金管會、證交所也須提出配套方案，也就是說，當沖降稅很難在農曆春節前過關。
中國時報財經︰彰銀董事改選 提前開打 搶過半股權 5公股銀行下重手
彰化銀行明年6月改選董事，行政院長林全上周重申公股將在彰銀改選時爭取經營權，據了解，財政部為首的公股陣營已沙盤推演，將由5家公股銀行共組委託書「聯合徵求人團」，再結合其他民股，欲拿下過半股權，維持公股主掌彰銀經營權現狀。
星島日報財經︰國家隊出手托市 滬指創板齊倒升
聖誕假期本港股市昨日暫停交易，A股則在1700億元限售股解禁壓力下輕微低開，其後則呈V形反彈，午後傳國家隊出手托市，A股不僅收復3100點，更止跌為升，創業板收市亦成功倒升。由於央企及證券商等股份為反彈主力，令市場揣測國家隊已然出手。
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