威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注

2016-12-26 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月26日）開獎的第105000103期威力彩，頭獎摃龜；第105000303期今彩539，頭獎開出2注，由桃園市中壢區東興里中北路二段113號的星星彩券行與桃園市平鎮區廣興里忠孝路63號1樓的億萬富翁彩券行開出。

第105000103期威力彩中獎號碼為：第1區「07、11、22、24、31、36。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎2注獲得，每注可得15萬元；肆獎共37注獲得，每注可得2萬元；伍獎共176注獲得，每注可得4000元；陸獎共1382注獲得，每注可得800元；柒獎共2629注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3614注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬7873注獲得，每注可得100元；普獎共2萬9903注獲得，每注可得100元。

第105000309期今彩539中獎號碼為「03、06、07、29、30」，頭獎2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共212注獲得，每注可得2萬元；參獎共6540注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1546注獲得，每注可得50元。

第105000103期38樂合彩中獎號碼為「07、11、22、24、31、36」，五合共1注獲得，每注可得115萬元；四合共7注獲得，每注可得6萬7500元；三合共101注中獎，每注可得5750元；二合共2033注中獎，每注可得750元。

第105000309期39樂合彩中獎號碼為「03、06、07、29、30」，四合摃龜；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3871注中獎，每注可得1125元。

第105000309期3星彩中獎號碼為「984」，正彩共14注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000309期4星彩中獎號碼為「4101」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。