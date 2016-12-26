國泰台大產學團隊 上修預估明年GDP至1.5％

2016-12-26 22:16

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰台大產學團隊今日發布最新台灣經濟預測，微幅上修明年經濟成長率預估值，從1.2%調至1.5%，但比主計總處預期的還低，國泰台大團隊也預估，最快明年下半年，央行才有可能升息，且隨美國升息、美元強勢，新台幣有貶值壓力，但不會有大幅波動。

計劃主持人、中央大學經濟系教授徐之強指出，明年上半年台灣出口和投資應會好轉，但下半年風險很大，加上一例一休上路造成企業成本增加，廠商因為成本上升可能調整價格，預測明年通貨膨脹率會比今年高，連帶影響明年經濟成長率。

國泰金說，因下半年出口優於預期，今年經濟成長率確定保1，但明年景氣如「車子出了隧道，但還有限速」，預測明年台灣經濟成長率為1.5%。另國泰金也認為，中國明年經濟成長率會進一步下滑至6.5%左右，但若中國明年經濟成長率更差，僅有6%，台灣明年經濟成長率將少了0.35個百分點以上。

台大財金系教授、中研院院士管中閔也表示，明年台灣經濟仍充滿不確定性，尤其要注意兩大不確定因素，可能進一步影響經濟增長，一是外銷不確定，另外一個就是匯率因素。