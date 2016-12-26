威力彩、今彩539 開獎囉！
2016-12-26 20:55
〔即時新聞／綜合報導〕今天（12月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：07、11、22、24、31、36。第二區：03。
38樂合彩：07、11、22、24、31、36。
今彩539：03、06、07、29、30。
39樂合彩：03、06、07、29、30。
3星彩：984。
4星彩：4101。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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