國銀投資上櫃股票 排除淨值5％限制

2016-12-26 20:30

〔記者王孟倫／台北報導〕為避免現行有價證券投資之額度限制，未能有效活絡資金運用，金管會放寬本國銀行投資上櫃股票，可不受淨值5%門檻限制；金管會表示，此鬆綁措施於上週五生效，推算後，國銀投資上櫃股票，可大幅增加7千3百餘億元額度空間。

金管會銀行局指出，考量我國店頭市場交易制度發展已逾二十年，上櫃公司所發行之股票也具有市場性，尤其，櫃買指數相對其他主要已開發國家股市指數及臺灣證交所指數，波動幅度並未較高，因此，修正「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」。

原本規定，銀行對上櫃股票的投資上限為淨值的5%，但修訂後，這項限制措施已被刪除；對此，銀行局表示，儘管拿掉這項限制，但國銀投資股票仍有不得超過淨值30%之門檻，仍可兼顧到銀行風險性。

銀行局表示，國銀整體淨值約3兆元，對上市櫃股票的投資總金額上限為8,588億元，若以銀行已經投資股票金額為1,267億元推算，國銀最多約有7,321億元額度可投資上櫃公司股票。

此外，為強化銀行健全經營、確保投資決定之公正性，金管會也修訂新規定，銀行負責人除了自然人，尚包括「法人股東」在內。

銀行局官員指出，「法人股東」指派代表人當選董事，該董事應依指示處理事務，且隨時可以改派；也就是說，該代表人董事之職務行為，法律效果歸屬於「法人股東」，因此，將其納入銀行負責人、以強化責任。