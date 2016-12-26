安控廠欣普羅 1月下旬上櫃

圖為安控廠欣普羅董事長陳義文。（記者羅倩宜攝）

2016-12-26 16:25

〔記者羅倩宜／台北報導〕安控廠欣普羅（6560）預訂於1月24日掛牌上櫃，今年前三季獲利1.96元，股本雖小但獲利能力不俗；董事長陳義文表示，明年營收獲利穩定上揚，另手上目前有VR、車險、執法雲等三大新訂單接洽中，若順利敲定，將有突破性成長。

欣普羅為1999年成立的安控廠，股本雖僅1.7億元，在上市櫃公司中屬於羽量級，但技術能力受到國際大廠肯定，包括德州儀器、Intervideo、安霸等，或成為股東、或是長期合作夥伴。

欣普羅今年1～3季營收1.94億元，年增7.6%；同期毛利達1.05億元，年增10%，毛利率高達54.5%；在國內安控廠中名列前茅。不過受到匯損及上市櫃費用影響，今年前三季每股獲利1.96元，較去年同期略為下滑。

展望明年，陳義文指出，高階安控市場將穩定成長，另外手上仍有三大訂單，包括日本保險公司的行車記錄器、VR攝影機（360度攝影，非頭戴式VR）用於微電影拍攝、美國執法雲等，用量均相當可觀，若順利成案，將大幅貢獻營收獲利。