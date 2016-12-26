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三大法人賣超16.98億 外資賣超11.85億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣16.98億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2016-12-26  15:18

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣16.98億元。

外資今天賣超11.85億元，投信賣超3.36億元，自營商賣超1.77億元。三大法人合計賣超16.98億元。

台股今天漲31.90點，收在9110.54點，成交值新台幣315.42億元。

105年12月26日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 381,326,320 678,694,887 -297,368,567
自營商（避險） 2,244,269,226 2,124,618,252 119,650,974
投信 380,580,990 716,456,889 -335,875,899
外資及陸資 3,818,515,541 5,003,253,083 -1,184,737,542
合計 6,824,692,077 8,523,023,111 -1,698,331,034

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