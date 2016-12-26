三大法人賣超16.98億 外資賣超11.85億
2016-12-26 15:18
台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣16.98億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣16.98億元。
外資今天賣超11.85億元，投信賣超3.36億元，自營商賣超1.77億元。三大法人合計賣超16.98億元。
台股今天漲31.90點，收在9110.54點，成交值新台幣315.42億元。
|105年12月26日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|381,326,320
|678,694,887
|-297,368,567
|自營商（避險）
|2,244,269,226
|2,124,618,252
|119,650,974
|投信
|380,580,990
|716,456,889
|-335,875,899
|外資及陸資
|3,818,515,541
|5,003,253,083
|-1,184,737,542
|合計
|6,824,692,077
|8,523,023,111
|-1,698,331,034
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