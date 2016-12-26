金融、電子撐盤台股上漲31.9點 成交量創今年次低
2016-12-26 15:04
台股股市今挾幅震盪，在蘋概股與金融股等撐盤下，終場加權指數收9110.54點，上漲31.9點，守住9100點關卡，但成交量縮減到315.42億元，創今年交易量次低。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者洪友芳／新竹報導〕外資法人放耶誕長假，內資法人趨保守，台股股市今挾幅震盪，在蘋概股與金融股等撐盤下，終場加權指數收9110.54點，上漲31.9點，守住9100點關卡，但成交量縮減到315.42億元，創今年交易量次低。
加權指數今以9088.99點開出，盤中最高為9127.74點，最低一度觸及9083.28點；各類股表現，金融、電子、塑膠、食品、造紙、營建股均呈現上漲。但成交量次於今年端午節補班的298億元。
權值股台積電止跌，以179.5元、上漲1元作收，大立光、鴻海、台塑、富邦金、國泰金等也收紅。在電子與金融權值股表現持穩的帶動下，台股終場守住9100點大關。
法人指出，台股本周進入封關倒數計時，元旦連假將到，預期量能將持續疲軟，短線仍將區間震盪，建議投資人逢低布基本面佳的個股，待外資收假歸隊才可望有轉機。
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