勞基法分段上 工總：施政粗糙
〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法分段上路，在今年最後一週搞得業者人仰馬翻，全因主管機關勞動部未算好公文的時間差，也害行政院長林全出來揹黑鍋，坦言「事先沒想到」。工總指出，這凸顯勞動部「行政粗糙、思慮欠周」，碰到耶誕和年底連假，業者還要忙著修改電腦系統、重新排班表，「是在整企業嗎？」
新版勞基法12月6日立院三讀通過後，各界普遍認定施行日為明年元月1日，主要是法案內針對「七天國假刪除」及「提高特休假天數」兩項，有註明施行日為2017年起。不過，新法的另一大變動：「一例一休及加班費調高」，卻未註明生效日；依慣例，法令內容若無註明，是在總統公告日起算的第3天實施。
總統府於12月21日公告新版勞基法，生效日即為12月23日，因此才有「一例一休、加班費調高」先於上週生效，「刪七天國假、特休天數增加」則在1月1日實施，這種分段上路的情況。
全國工業總會秘書長蔡練生表示，勞基法吵吵鬧鬧了一整年，好不容易才塵埃落定，沒想到收尾時又神來一筆，「更讓外界有理由說勞動部是思慮欠周、行政粗糙。」
工總指出，全國業者都做好心理準備，1月1日實施新版勞基法，因此12月的班表，早在月初就排好；現在正逢耶誕連假及年底，是百貨、遊樂場、餐廳最忙的時候，今年的最後一週，班表竟然要臨時重新排過，加班費也要重新計算，「是在整人嗎？」
蔡練生說，僱主在意的不是加班費，而是臨時要怎麼換班？要找誰來加班？他指出，一例一休上路，再加上先前的強制七休一，「並不是員工要加班就可以加，會有違法的問題。」
另外，製造業的人事系統多已電腦化，這段期間都以元月1日為目標來進行調整；沒想到12月21日突然公告，12月23日就施行，「電腦系統怎麼來得及更改？」工總說，新法光是加班費就有4種，大部份僱主都還沒搞懂計算方式，更何況是寫進電腦程式。「（勞動部）這是在整人嗎？」
不願具名的前政院高層表示，一個法令分3階段、5階段上路都可以，重點是勞基法沒有足夠的時間給適法對象做準備。例如今年5月通過的「國土計畫法」，實行時間就分好幾段，最長可拉4到6年，目的是給直轄市和各縣市做好準備，「是思考後的決定」。但勞基法分段上路，顯然是勞動部沒想到時間差的「輕率」。
勞基法如此重大法案，公文經過勞動部、行政院、總統府3關，居然沒人考慮到時間差的問題，匪疑所思。官員認為，這不能怪行政院和總統府，「政院要管三十幾個部會，如果每個部會都來出考題，行政院還要做事嗎？」
蔡練生說，勞動部自以為「沒什麼」的一個動作，弄得全國幾十萬家企業人仰馬翻。他認為，如果勞動部細膩一點，有好幾種作法可避免分段上路的混亂。例如：晚幾天上簽給政院及總統府，並提醒府在12月30日公告，新法便能在元月1日生效。或者也可在公文上註明，「一例一休及加班費」與「刪七天國假」同步實施。
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