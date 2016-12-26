電動車免稅優惠 延至2021年
〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財政委員會今初審通過貨物稅條例修正法案，原本將於明年1月27日落日的電動車貨物稅免徵優惠，再延長至2021年12月31日落日，以協助綠能科技發展，鼓勵民眾購買綠能電動車輛；但為扶持國產車銷售，新增限縮條款，電動小客車免稅額度僅限140萬元，超過部分仍得減半課徵。
財政部表示，2011年配合經濟部提出的「智慧電動車輛發展策略與行動方案」，財部也配套祭出貨物稅免徵優惠。在貨物稅條例中增訂，若民眾購買完全以電能為動力的電動車輛（包含電動小客車、電動機車、電動公共汽車及計程車等）並完成登記，就可享貨物稅免徵優惠，以鼓勵發展電動車相關產業，並達到節能減碳政策目標。
財政部指出，原本優惠期限至明年1月27日截止，但考量產業尚未成熟，經濟部的電動車輛鼓勵政策將持續施行，因此同意讓租稅優惠再延長至2021年12月31日落日。根據經濟部提出的報告估計，至2021年底前，將可再新增電動汽車5939輛、電動機車15萬輛，帶動產值943.99億元，，估計雖貨物稅將因此減少，但營所、營業稅則可增加，最終淨增加稅收19.5億元。
但有不少立委認為，扶持電動公共汽車、機車沒有爭議，但電動小客車部分，多為高價進口車，售價高卻也可享免徵優惠，不利於國產車發展，也有公平性問題，建議應限制電動小客車的免稅範圍。法案審議時討論的版本包括僅限100萬、150萬、200萬元以下免稅，或全額可享免徵。
小客車部分免稅額限140萬元
最終朝野協商結果，電動小客車免稅額以140萬元限，完稅價格在100萬元以內仍可免徵，超出部分，仍得課稅，惟貨物條例第12條規定，仍有減半課徵的優惠可適用。
另一方面，為提升國內競技運動水準，與國際體壇接軌，財委會今也初審通過關稅法修正草案，讓政府機關為舉辦國際體育比賽及自行進口，或受贈於、個人企業贊助的比賽必需體育器材及用品，享有進口免關稅的優惠。
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標題：電動車免稅優惠 延至2021年
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